Şeyma Subaşı zam üstüne zam yaptı. Fiyatı gören şoke oldu

Şeyma Subaşı, abonelik ücretlerine zam getirdi. Şeyma Subaşı’nın paylaştığı özel anları görebilmek için takipçilerin aylık 222,99 TL ödemesi gerekiyor.

Şeyma Subaşı zam üstüne zam yaptı. Fiyatı gören şoke oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında özel hayatını açacağını vadederek ücretli abonelik başlatmıştı.

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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre beklediği abone sayısına ulaşamayan Subaşı 5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edeceğini vadetmişti.

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Bununla birlikte aylık 66.99 TL olan abonelik ücretini, kısa bir süre sonra 134.99 TL'ye çıkaran Şeyma, üçüncü zammı da yaptı.

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Son duruma göre Şeyma Subaşı’nın “özel hayatını” takip edebilmek için aylık 222,99 TL ödemek gerekiyor.

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