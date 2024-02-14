Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu kez de üstsüz bir paylaşımda bulundu.

Endonezya'nın Bali adasından paylaşım yapan Subaşı'nın fotoğrafta üstsüz olduğu, göğsüne büyük bir yelpaze taktığı görüldü.

Subaşı'nın pozları, bazı takipçilerince çok beğenilirken, bazıları tarafından tepki aldı.

İşte Subaşı'nın o pozu:

29 EYLÜL'DE BOŞANDI

Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı'nın bu evliliği de kısa bir süre önce noktalanmış ve çift 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

Subaşı, hakkında çıkan aşk dedikodularına ise, "Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım" diyerek yalanlamıştı.