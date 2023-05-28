Seyyar sandıklar hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti

Kastamonu'da, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin yaşlı, yatalak hastalar ve engelli vatandaşlar, evlerine gelen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Seyyar sandıklar hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti

DHA’nın haberine göre, Kastamonu'da, 295 bin seçmen 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanmak için saat 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başladı. Sandığa gidemeyen yaşlı, yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar ise evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullanma fırsatı buluyor. Kastamonu'da seyyar sandık talep eden 31 kişinin evine seyyar sandık götürüldü. Sandık başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından vatandaşlar evlerinde oy kullandı.

"AYAĞIMIZA KADAR SANDIĞI GETİRDİLER"

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde yaşayan ve hastalığı sebebiyle okula oy kullanmaya gidemeyen Selma Kömürlü, “Sağ olsunlar, oyumu kullandım. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi günler nasip etsin. Sağ olsunlar, ayağımıza kadar sandığı getirdiler. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

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