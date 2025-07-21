Sezonun en başarılı yapım şirketi

2024-2025 televizyon dizi sezonunun sona ermesinin ardından öne çıkanlara göz atmaya devam edelim. Ekranlarda izleyici ile buluşan diziler kadar yapımcılar da büyük önem taşıyor. Çünkü, binbir emekle çekilip yayınlanan o güzelim bölümlerin arkasında özverili bir ekip çalışıyor.

Burak Sakar’ın yayınladığı ‘2024/2025 Türkiye TV Dizi Sezonu Genel Değerlendirme Raporu’na göre, yaptığı unutulmaz işlerle Türk televizyon sektörüne damga vuran Ay Yapım, 2024–2025 sezonunda 4 dizi ve toplam 107 bölümle en üretken yapım şirketi olarak adını zirveye yazdırdı. Sezona tamamı yeni projelerle giren şirketin 4 dizisinden 3’ü yabancı uyarlamaydı. Bu dizilerden Lübnan yapımı ‘Al Hayba’ uyarlaması ‘Uzak Şehir’, sezonun en çok izlenen işi olurken Brezilya’dan uyarlanan ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet…’ de istikrarlı bir reyting grafiği çizdi.

Ay Yapım’ı, 4 dizi ve 90 bölümle Tims&B Productions izledi. Son 3 sezondur yükselişte olan OGM Pictures ise 4 dizi ve toplam 80 bölümle üçüncü sırada yer aldı.

‘Aydınlıkevler’in 4. sezonu başlıyor

‘Aydınlıkevler’, 2025 yaz sezonunda Türkiye’nin dört bir yanındaki tiyatro tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek. Kahkahası bol, nostaljisi yüksek oyun ilk olarak 23 Temmuz’da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek. Ardından 11 Ağustos’ta Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda, 12 Ağustos’ta ise İzmir Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşacak.

Yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Aydınlıkevler’, 20 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Turne kapsamında 18 Eylül’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği oyunun kadrosunda Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Caner Alkaya yer alıyor.

Mabel Matiz, İngiltere yolcusu

Söz yazarı, prodüktör ve şarkıcı kimliğiyle son yıllarda Türk Pop Müziği’ne yön veren Mabel Matiz, İngiltere’nin en önemli mekanlarından Southbank Center’da konser verecek.

Mabel Matiz, geçen sene ‘Fatih Tour’ kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’nın prestijli salonlarından Barbican Hall’da gerçekleştirdiği ve tüm biletleri tükenen konseriyle İngiltere'de de adından söz ettirmişti. Şarkıcı, şimdi de ülkenin en önemli mekânlarından biri olan Southbank Center’da konser vereceğini açıkladı. Konser, Southbank Center’ın en büyük sahnesi Royal Festival Hall’da 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Sanatçı, Contrapol, Atlantis Yapım ve Serious tarafından organize edilen bu konserle önümüzdeki yılın en önemli müzik olaylarından birine imza atacak.