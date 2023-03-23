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SGK çalışanları eylemde. Bu tarihlere dikkat

SGK çalışanları artan iş yüklerinin hafifletilmesi talebiyle iş bırakıyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:43
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SGK çalışanları eylemde. Bu tarihlere dikkat

SGK çalışanları eylemde. Bu tarihlere dikkat
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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı.

SGK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKMA KARARI ALDI
Emekli olmak isteyenlerin ek gösterge ve prim yapılandırması konularında başvuru mercii olan SGK’da yoğun mesai oluşurken, SGK personelleri ise, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ederek iş bırakma eylemi kararı aldı.

EYLEM KARARI BUGÜN BAŞLADI
Gazete Duvar'dan Nur Kaplan'ın aktardığı habere göre, Birleşik Kamu İş’e bağlı Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş), "SGK çalışanları hem çok yorgun, hem çok yoksun” diyerek iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Bugün (23 Mart) sabah bilgisayarları 1 saat geç açma ile başlayan eylem takvimi, 24 Mart’ta 2 saat geç işbaşı yapma, 29 Mart’ta yarım gün iş yavaşlatma ve 31 Mart’ta tam gün iş bırakma şeklinde planlandı.

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