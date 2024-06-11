SGK tek tek geri ödeyecek. Mahkemeden flaş karar

Düzenleme: Kaynak: İHA
SGK tek tek geri ödeyecek. Mahkemeden flaş karar

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ödemediği ilaçlar konusunda mahkemeden vatandaşları sevindiren bir karar çıktı. Mahkeme SGK'ya yapılan itirazı kabul etti.

Ankara’da bir kadın kullanması gereken ilacının SGK tarafından karşılanması talebiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, SGK’nın ret kararını hukuka uygun bulmadı.

Ankara'da yaşayan E.A. adlı bir kadın, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu olan HPV aşısının ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılanması için başvuru yaptı. Ancak SGK, yapılan bu talebi reddetti. Bunun üzerine E.A., Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne dava açarak ödediği paranın SGK tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme E.A.'nın lehine karar vererek ödediği 3 bin 224 liranın SGK tarafından geri ödenmesini sağladı.

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LİSTEDE BULUNMUYOR

SGK ise davada konunun Sağlık Bakanlığı ile yürütülmesi gerektiğini savundu. SGK mahkemenin husumet yönünden davanın reddine karar vermesini talep etti. Ayrıca, HPV aşısının Bakanlığın yayınladığı bedeli ödenecek ilaçlar listesinde olmadığı vurgulanarak yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu iddia edildi.

Mahkeme dosyasına eklenen bilirkişi raporunda ise rahim ağzı kanserinin ölümcül hastalıklar arasında yer aldığı ve HPV aşısının yüzde 99.7 oranında kişiye koruyuculuk sağladığı vurgulandı. Raporda, rahim ağzı kanserine karşı aşılamanın tıbben gerekli olduğu belirtildi.

SGK'NIN KARŞILAMASI ZORUNLU DENİLDİ

Bilirkişi raporunda diğer yandan başvuru yapan E.A.'nın tedavisinde HPV aşısının kullanılmasının uygun olduğu ve bu talebin Anayasa ile uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkıyla ilgili direkt ilgili olduğu belirtildi. Mahkeme raporu istinaden SGK'nın aşıyı karşılamasının zorunlu olduğu sonucuna vardı.

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