Hatice Kolçak'tan yatırımcıya hayati uyarı. O tarihte her şey değişecek

Merkez Bankası kararının ardından Borsa ve mevduat piyasalarında hareketlenme yatırımcının da ilgisini çekti. ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise yatırımcının gözünden kaçan bir noktaya dikkat çekti.

Hatice Kolçak verdiği tarihlerde her şeyin değişeceğini vurguladı.

Dolar-TL paritesindeki son dönemlerdeki istikrarlı seyir, yatırımcıların borsa ve mevduat faizi gibi yatırımlara yönelmesine neden oldu.

BAYRAMDAN ÖNCE O TARİHLER DEĞİŞECEK

Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerle ilgili önemli bir bilgi paylaşan Hatice Kolçak . Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlemlerin takas tarihlerinin değiştiğini hatırlattı.

Perşembe günü yapılan işlemlerin takasının, 20 Haziran Perşembe günü gerçekleşeceğini vurgulayan Hatice Kolçak cek. bu durumun bayram öncesinde nakde dönüş yapmak isteyen borsa yatırımcıları için hayati derecede önemli olduğuna dikkat çekti.

Borsa İstanbul Pay Piyasaları'nda işlemlerde takasların normalde 2 gün sonra gerçekleştiğini belirten Hatice Kolçak bayram da bu takvimim değişeceğine işaret etti.

Hatice Kolçak'ın verdiği bilgilere göre Perşembe günü işlem yapan yatırımcıların tahsilat ve ödemeleri 7 gün sonraya denk gelen 20 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Bu nedenle cuma günü işlem yapacak yatırımcılar işlemlerinin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü beklemek zorunda kalacak.

Borsa ve mevduat hesaplarının rekor seviyelerdeki yükselişin nedeni olarak da Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50'ye kadar yükseltmesi olduğu belirtildi.

HAZIRLIKLI OLUN DÜŞÜŞLER OLABİLİR

Yatırımını fon yönünde kullanan vatandaşlara seslenen Hatice Kolçak, 'yatırım fonlarından bir hafta içinde bu kadar zarar ettim, hemen satıyorum' yönünde yapılan açıklamalara itibar etmemelerini söyledi.

Yapısı gereği yatırım fonları uzun soluklu bir strateji gerektiren alanlar olduğunu hatırlatana Hatice Kolçak, kısa vadeli düşüncelerle fon alınır alınıp satılamayacağını, anlık günlük haftalık dalgalanmalara hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Borsa'nın uzun vadede yoluna gireceğine inandığını söyleyen Hatice Kolçak, kısa vadeli dalgalanmaların ise normal olduğunu belirtti.