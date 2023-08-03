SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memura uygulanacak enflasyon farkını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu sabah merakla beklenen temmuz enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon oranı %9.49 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon %47.83 oldu. Bu verilerle birlikte, emekli ve memurlara enflasyon farkının (zam) ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili tahminlerini paylaştı.

Uzman Erdursun, Ocak ayında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon farkına ilişkin tahminlerini paylaştı. Temmuz ayı verileri sonrası hesaplamalarına göre Erdursun, Ocak ayında en az %58 oranında bir enflasyon farkı verilmesi bekleniyor.

EN AZ %58 ENFLASYON FARKI VERİLİR

Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, "TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu %9.49 olarak açıkladı. Enflasyon oranını 2022'ye oranladığımızda 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlara en az %58 oranında enflasyon farkı (zam) verilir" dedi.

GEÇEN YIL YÜZDE 15 OLARAK UYGULANMIŞTI

Uzman Erdursun ayrıca, geçmiş dönemdeki enflasyon farkı uygulamalarına da değindi. Geçen yılın Temmuz ayında enflasyon oranının %2.37 olduğunu söyleyen Erdursun, daha sonra yükselen enflasyonun Aralık'ta %1.18'e kadar düştüğünü belirtti. Ardından o dönemde %15 oranında bir enflasyon farkı verildiğini ve refah payıyla birlikte toplamda %30 zam yapıldığını hatırlattı.

2022'NİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE CİDDİ FARK VAR

Ancak bu yılın Temmuz ayında enflasyon oranının %9.49'a yükseldiğine dikkat çeken Erdursun, geçen Temmuz ayındaki %2.37'ye göre ciddi bir fark olduğunu ifade etti. Erdursun, aradaki fark nedeniyle Ocak ayında memur ve emeklilere %58 oranında enflasyon farkı verilmesini beklediğini açıkladı.

2024 Ocak ayında yapılacak olan zam, emeklilerin ve memurların alım gücünü korumak açısından büyük önem taşıyor.