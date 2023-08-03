SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memura uygulanacak enflasyon farkını açıkladı

TÜİK'in merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla maaşlara gelecek enflasyon zammı merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak enflasyon farkına ilişkin tahminlerini paylaştı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memura uygulanacak enflasyon farkını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu sabah merakla beklenen temmuz enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon oranı %9.49 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon %47.83 oldu. Bu verilerle birlikte, emekli ve memurlara enflasyon farkının (zam) ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili tahminlerini paylaştı.

Uzman Erdursun, Ocak ayında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon farkına ilişkin tahminlerini paylaştı. Temmuz ayı verileri sonrası hesaplamalarına göre Erdursun, Ocak ayında en az %58 oranında bir enflasyon farkı verilmesi bekleniyor.

EN AZ %58 ENFLASYON FARKI VERİLİR

Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, "TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu %9.49 olarak açıkladı. Enflasyon oranını 2022'ye oranladığımızda 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlara en az %58 oranında enflasyon farkı (zam) verilir" dedi.

GEÇEN YIL YÜZDE 15 OLARAK UYGULANMIŞTI

Uzman Erdursun ayrıca, geçmiş dönemdeki enflasyon farkı uygulamalarına da değindi. Geçen yılın Temmuz ayında enflasyon oranının %2.37 olduğunu söyleyen Erdursun, daha sonra yükselen enflasyonun Aralık'ta %1.18'e kadar düştüğünü belirtti. Ardından o dönemde %15 oranında bir enflasyon farkı verildiğini ve refah payıyla birlikte toplamda %30 zam yapıldığını hatırlattı.

2022'NİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE CİDDİ FARK VAR

Ancak bu yılın Temmuz ayında enflasyon oranının %9.49'a yükseldiğine dikkat çeken Erdursun, geçen Temmuz ayındaki %2.37'ye göre ciddi bir fark olduğunu ifade etti. Erdursun, aradaki fark nedeniyle Ocak ayında memur ve emeklilere %58 oranında enflasyon farkı verilmesini beklediğini açıkladı.

2024 Ocak ayında yapılacak olan zam, emeklilerin ve memurların alım gücünü korumak açısından büyük önem taşıyor.

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