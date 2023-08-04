Ünlü ekonomist gerçek enflasyonu açıkladı: 'Doğal gaz oyunu' dedi

Ekonomist Mustafa Sönmez yaptığı paylaşımla Türkiye'deki gerçek enflasyon rakamını açıkladı.

Ünlü ekonomist gerçek enflasyonu açıkladı: 'Doğal gaz oyunu' dedi

Ekonomist Mustafa Sönmez yaptığı paylaşımla enflasyonda doğal gaz ayrıntısına dikkat çekti. Sönmez bu durumu "Doğal gaz oyunu" şeklinde yorumladı. Ekonomist Sönmez'e göre gerçek enflasyon aylık olarak TÜİK'in açıkladığı rakamdan 2 puan yüksekti. Temmuz enflasyonunu yüzde 11,5 olduğunu ifade eden Sönmez, yıllık enflasyonun ise yüzde 54,1 olduğunu ifade etti. TÜİK açıkladığı enflasyon rakamları ise aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 olarak kayıtlara geçti. ENAG'a göre de enflasyon aylık yüzde 13,18 yıllık enflasyon ise yüzde 122,88'di.

Ekonomist Mustafa Sönmez'in paylaşımı şöyle:

"Seçimde doğalgaz bedava dediler ama bunu, enflasyonu 6,3 puan eksik göstermede kullandılar. Mayıs'ta TÜFE 2,4 puan, Temmuz'da da 2 puan eksik gösterildi. Doğalgaz oyunu TÜFE hesabında olmasaydı, Temmuz TÜFE %9,5 değil,%11,5; yıllık enflasyon da %47,8 değil, % 54,1 olacaktı."

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