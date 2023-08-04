Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

TÜİK temmuz ayı enflasyonun yüzde 9.49 açıkladı. Enflasyon birden artmıştı. Nedeni ise ortada. Vergi artışları. İşte TCMB'de fiyat gelişme raporunda buna atıfta bulundu

SARAYI KIZDIRACAK NOT

TCMB enflasyon raporunda temmuz ayındaki aylık enflasyonun tarihsel eğilimlerin üstünde olduğu, bunda vergi artışlarının, TL’deki değer kaybının ve ücretlere yapılan zamların etkili olduğu belirtildi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORUNDAN BAŞLIKLAR

Enflasyon raporunda yer alan bilgiler şöyle:

- Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydetmiş, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur.

- Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştır. Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedilmiştir.

- Enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir.

- Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etmiştir. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlenmiştir.