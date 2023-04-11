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Shakira gazetecilere seslendi! "Bunu bir sanatçı olarak değil anne olarak istiyorum"

Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique ile 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana devam eden aşklarına nokta koyan Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile ABD'ye taşındı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından medya mensuplarına seslendi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:36
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Shakira basın mensuplarına seslendi: Bunu bir sanatçı olarak değil anne olarak istiyorum

Shakira gazetecilere seslendi! ''Bunu bir sanatçı olarak değil anne olarak istiyorum''
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Eski İspanyol futbolcu Gerard Pique ile ayrılığıyla gündemde olan şarkıcı Shakira, Barselona'dan taşınıp çocuklarıyla birlikte Amerika'ya yerleşti.

Shakira, sosyal medya hesabında Pique ayrılığı ve Barselona'dan taşınma kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şarkıcı paylaşımında, "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barselona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi. Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı sözlerine "Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" diyerek devam etti.

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