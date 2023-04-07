Shakira'yı aldatan Pique aldatıldı! Dünya bu olayı konuşuyor

Dünya magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma iddiası! Bu defa da aldatan, aldatıldı.

Shakira ile Gerard Pique aşkı geçtiğimiz aylarda ihanetle sona ermişti. Pique, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı yeni sevgilisi Clara Chia ile aldatmıştı. Ancak, Chia ve Pique hakkında ortaya atılan yeni iddia İspanyol basınının gündemini sarstı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Chia, Pique’ye sadık kalmadı ve Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola ile bir aşka başladı.

Guardiola'nın, çocuklarıyla aynı okula giden Chia'nın bu şekilde tanıştığı belirtildi.

GUARDIOLA'NIN ÇOCUKLARIYLA AYNI OKULDA

Genç kadının Pique’nin şu anda Manchester City’yi çalıştıran eski teknik direktörü Pep Guardiola ile gizli bir ilişkisi olabileceği öne sürülürken, ikilinin Chia’nın, Guardiola’nın çocuklarıyla aynı okula gitmelerinden ötürü tanıştığı belirtildi.

Genç kadının bu ilişkiye başlarken, kendisini genç bir avukatla aldattığını düşündüğü Pique’den intikam almak istemiş olabileceği de akla gelen bir diğer senaryo oldu.

Barcelona ve futbol tarihinin en önemli stoperleri arasında yer alan Pique bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada insanların onaya olan tutkusundan yakınmış ve toplumun daha cesur ve daha açık fikirli olması gerektiğini söylemişti. Toplum baskısının umursanmaması gerektiğini belirten Pique, “İnsanlar hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamalı” demişti.