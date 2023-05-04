Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti

Shakira ve Pique ayrılığı, magazin gündeminden düşmüyor. Pique'nin, iki çocuğunu da alarak Barcelona'dan ayrılan şarkıcı Shakira ile Miami'de tartıştığı ve bunun üzerine Shakira'nın erkek kardeşi Tonino Meberak ile kavga ettiği iddia edildi.

Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira (46) ile emeklilik kararı alan İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin (36) Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.

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Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye (23) yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.

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Olaylı ayrılığın ardından çocukları Milan (9) ve Sasha'nın (7) velayetini alan Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla vakit geçirebileceği belirtilmişti.

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ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN MIAMI'YE GİTTİ

Son olarak, Gerard Pique'nin çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştığı ve bu sırada şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği ve ikilinin birbirine saldırdığı yönünde haberler İspanyol basınında yer aldı.

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YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Gazeteci Veronica Bastos'a göre; Mebarak ve Pique, birbirlerine fiziksel olarak saldırdılar. Bastos, Telemundo'nun 'La mesa caliente' programında hikayeyi şöyle anlattı:
"Duyduğum iddialara göre, Shakira ile Pique, şiddetli bir kavga etmiş. Tartışma o kadar büyümüş ki, görünüşe göre şarkıcının erkek kardeşi Tonino, kardeşini savunmak için Pique ile yumruk yumruğa kavga etmiş."

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'POLİS MÜDAHALE ETTİ'

Gazeteci, polis memurlarının kavgayı ayırmak için olaya müdahale etmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi, ancak iddia edilen kavgayla ilgili resmi bir rapor olmadığını da vurguladı.

Ancak gazeteci Jordi Martin, bu hikayeyi yalanladığı bir Tweet atarak; şu ifadeleri kullandı: "Gerard Pique'nin, Shakira'nın kardeşi Tonino ile yumruk yumruğa kavga ettiği iddiası tamamen yanlıştır."

Ancak konuyla ilgili Pique veya Shakira'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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