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Shakira'ya bir şok daha! Gerard Piqué evleniyor

İki çocuğunun annesi Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique, uğruna ilişkisini sonlandırdığı ve "Kuklasıyım" dediği sevgilisi Clara Chia'ya evlenme teklifi etti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:07
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Gerard Piqué evleniyor! Shakira'ya bir şok daha

Shakira'ya bir şok daha! Gerard Piqué evleniyor
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Eski futbolcu Gerard Pique ve 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar magazin dünyasının gündeminde yerini koruyor.

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamamıştı. Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR

12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıktı. Pique'nin Chia'ya evlilik teklifi ettiği belirtildi.

Birbirlerine çok aşık olduklarını dile getiren Gerard Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istedi.

BALKONA CADI KOYMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ihanetin ortaya çıkmasının ardından dünyaca ünlü şarkıcı, Gerard Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirmişti. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nın oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesi nedeniyle Shakira'nın böyle bir davranışta bulunduğu İspanyol basınına yansımıştı.

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