Shakira’nın yeni sevgilisi Tom Cruise oldu iddiası. Magazin gündemine bomba gibi düştüler

Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi... Bulvar gazeteleri çiftin çıkmaya başladıklarını duyurdu.

Shakira’nın yeni sevgilisi Tom Cruise oldu iddiası. Magazin gündemine bomba gibi düştüler

Pique ile yollarını ayırdıktan sonra yaptığı şarkı ile ünlü futbolcuyu adeta yerden yere vuran ve sosyal medya üzerinden eski eşiyle polemik yaşayan Shakira önceki gün Miami’de düzenlenen Formula 1 yarışında boy gösterdi.

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Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.

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Shakira’nın ünlü aktör Tom Cruise ile yan yana gelmesi ve ikilinin birlikte görüntülenmesi ise kulisleri heyecanlandırdı. 60 yaşındaki Cruise’un Shakira’yla adeta flört ettiğini yazan bular gazetesi, ikilinin çok samimi göründüğünü aktardı. Yarış boyunca Cruise ile Shakira’nın sohbet ettiği görüldü.

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Kısa bir süre önce İspanya’dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD’nin Miami kentine yerleşmişti. Shakira’nın ABD’de “gizemli bir sevgilisi” olduğu iddia edilmişti.

Geçmişte Nicole Kidman, Penelope Cruz, Katie Holmez ve Hayley Atwell gibi kadınlarla birlikte olan Tom Cruise bir süredir bekardı.

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