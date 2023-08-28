Shane Larkin ve Scottie Wilbekin 'devşirme oyuncu' statüsünü kaybettiler. Artık Milli Takım'da oynayamayacaklar

A Milli Takım kampına katılmadıkları sebebiyle 5'er maç men cezası alan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin "Basketbol Müsabaka Talimatı"na göre "devşirme oyuncu" statüsünü kaybettiler.

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin 'devşirme oyuncu' statüsünü kaybettiler. Artık Milli Takım'da oynayamayacaklar

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun milli takım kampına katılmadıkları gerekçesiyle ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e kötü bir haber geldi.

Basketfaul'un haberine göre; TBF'nin "Basketbol Müsabaka Talimatı"na göre Shane Larkin ve Scottie Wilbekin ceza almaları sebebiyle "devşirme" statüsünü kaybetti, yabancı oyuncu konumuna geldi.

Yönergenin ilgili maddesi şöyle:

"10.8. Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybederler."

TBF Disiplin Kurulu, milli takım davetini geri çeviren Larkin ve Wilbekin'e 5'er maç men cezası vermişti. Bu durumda iki oyuncu da "ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu" statüsünü kaybetmiş oldu. Larkin ve Wilbekin, Tahkim Kurulu'na yapacakları itirazdan sonuç alamazlar ise Türkiye Basketbol Ligi'nde ancak yabancı statüsünde oynayabilecek.

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