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Sharon Stone'dan kötü haber. "Yanlış teşhis kurbanı oldum"

Hollywood yıldızı Sharon Stone, 2001'de göğsündeki iyi huylu tümörlerin temizlenmesi için ameliyat masasına yatmıştı. Yanlış teşhis konulan Stone, bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:29
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Sharon Stone kötü haberi böyle duyurdu: Yanlış teşhis kurbanı oldum

Sharon Stone'dan kötü haber. ''Yanlış teşhis kurbanı oldum''
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'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 2001'de ilk kez tümör nedeniyle tedavi görmüştü. O dönem göğsündeki tümörün temizlenmesi için ameliyat olan Stone, tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması nedeniyle felç geçirmişti. 

"YANLIŞ TEŞHİS KURBANI OLDUM"

64 yaşındaki oyuncudan üzücü haber geldi. Sağlık sorunlarıyla başı dertte olan Hollywood yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yakın zamanda kendisine konulan yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etti.

Sharon Stone, bunun sonucunda bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını duyurdu. Stone, "Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım" dedi. 

Kendisine yanlış teşhis konulduğu için yaşadığı sancılı süreci paylaşan Sharon Stone, bunun sonucunda uygulanan operasyondan sonra korkunç ağrılar çekmeye devam edince ikinci bir doktordan görüş aldığını ifade etti. Stone, gerçekte vücudunda büyüyen bir tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.

"İKİNCİ BİR DOKTORA GİDİN"

Yapılan yanlış işlemler yüzünden epidural anesteziyi iki kez almak zorunda kalan oyuncu, kadınlara seslenerek onlara korkmamalarını ve mutlaka en az iki doktordan görüş almalarını söyledi ve şunları aktardı: Rahimdeki miyomlar sayısız kadında bulunsa ve çoğu zaman önemsiz olsa da bazı durumlarda tümöre dönüşebiliyor ve hayatı tehdit eder hale geliyor. 

Sharon Stone, hayranlarına operasyon ve tedavi sürecinin 4 ila 6 hafta arasında süreceğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

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