Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı. Serveti uçup gitti

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, önceki gün Kadın Kanser Araştırma Fonu'nun (WCRF) bağış toplama etkinliğine katıldı. Bir dönem kanserle savaşan oyuncu, Cesaret Ödülü'nü kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.

Stone, seçtiği bankanın başarısızlığı göz önüne alındığında bağış yapmasının "cesaret" gerektirdiğini söyledi. Stone, sahnede yaptığı konuşmada, "Ben teknik bir aptalım. Paramın yarısını bu bankacılık olayına kaptırdım" dedi.

Stone sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağabeyim yeni öldü ama bu benim bu organizasyonda yardımcı olmayacağım anlamına gelmez. Bir politikacının bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemesini istemiyorum. Nasıl yaşayıp yaşayamayacağımı ve hayatımın değerinin ne olup olmadığını onlar söylememeli."

65 yaşındaki Stone, servetinin yarısını kaybetmesine sebep olan 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntılı bilgi vermese de; oyuncunun duygusal konuşmasında, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasından ve borsadaki dalgalanmadan bahsettiği anlaşıldı.

