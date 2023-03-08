Sharon Stone 30 yıl sonra itiraf etti. “Temel İçgüdü filmi yüzünden oğlumun velayetini kaybettim”

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, 1992 yılında çektiği Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle şöhreti elde etmiş, filmdeki cesur sahneleriyle adından söz ettirmişti.

Şimdi 64 yaşında olan Amerikalı oyuncu, bu rolün özel hayatını kötü etkilediğini ve oğlunun velayetini kaybetmesine yol açtığını anlattı.

Bir podcast yayınına katılan Stone, "Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuştu.

Temel İçgüdü filmi gösterildiği dönemde cinsellik ve cinsel şiddet tasvirleri ile aynı cinsiyetten ilişkileri ele alış biçimiyle tartışmalara yol açmıştı.

Film, özellikle Sharon Stone'un sorgu sahnesiyle akıllarda yer edinmiş, sahnenin Simpsonlar dahil onlarca parodisi yapılmıştı.

Film, gösterildiği yıl 350 milyon dolarlık hasılat elde ederek tüm zamanların en yüksek gişesine ulaşan dördüncü filmi olmuştu.

"BENİ SANİYENİN 16'DA 1'i KADAR BİR SÜRE ÇIPLAK GÖRDÜNÜZ"

Stone, verdiği röportajda, o zamanlar rolün çok tartışmalı olduğunu, ancak günümüzde cinselliğin sinema ve televizyondaki tasvirlerine kıyasla neredeyse masum kaldığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "İnsanlar artık normal televizyonda çıplak dolaşıyorlar ve belki beni saniyenin 16'da 1'i kadar bir süre çıplak gördünüz ve çocuğumun velayetini kaybettim" ifadesini kullandı.

Üç çocuk annesi Stone, oğlunun velayetini kaybetmenin kalbini kırdığını söyledi.

Stone 2019 yılında Allure dergisine verdiği röportajda da Temel İçgüdü filmi hakkında konuşmuş, “Temel İçgüdü’nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladı” demişti.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağına şüpheliyim" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan 1998 yılında Phil Bronstein ile nikah masasına oturan Stone, 2000 yılında oğlu Roan'ı evlat edinmişti. Üç yıl sonra Bronstein, Stone'a boşanma davası açmış ve bu dava 2004 yılında sonuçlanmıştı.

Aktris, boşanmalarının ardından o sırada 8 yaşında olan Roan'ın velayetini talep etmişti. Ancak yargıç, Bronstein'ın San Francisco'daki ikametgahında çocukları için daha istikrarlı bir ortam sağlayabileceğine inanarak, ünlü ismin tam velayet talebini reddetmişti.