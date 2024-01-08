Antalya'nın sahilini 5 yıldızlı beton yapacaklar. Rantın son kurbanı belli oldu

Aydınlık’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya’nın betondan ve ranttan korunabilen son ilçesi Gazipaşa’nın sahilleri doğal sit alanı özelliğinden çıkarıldı.

Söz konusu sahiller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Koruma Amaçlı İmar Planına” dönüştürüldü.

Sit alanı özelliğinden mahrum bırakılan Selinus sahilini de içerisine alan 50 bin metrekarelik alan içinde 5 yıldızlı bir turizm projesi ortaya çıktı.

Green Park Otelleri’nin sahibi olan Adil Üstündağ, doğal sit alanı (eskiden) içerisine inşa etmeyi planladığı otelin proje görsellerini yerel basınla paylaştı.

İmara açılan sahiller için hazırlanan koruma amaçlı imar planında 4 kat yapılaşma izni verilirken, basın ile paylaşılan projenin 8-10 katlı olduğu öne sürüldü.

YEREL HALK PROJEYE KARŞI

Gazipaşalı insanlar ise bu projeye karşı çıkıyor. Gazipaşa Hepimizin Platformu üyeleri Selinus plajında yapılacak olan projenin binlerce çifçinin temel geçim kaynağının tek bir otelcinin çıkarına feda edildiğini belirtti.

Ziraat Mühendisi olan Yavuz Çetin, projenin tarımsal sulamaya zarar vereceğini öne sürerek şu sözleri söyledi: “50 dönümlük otelin günlük su ihtiyacı, en büyük mahallemizin su kullanımının 1,5 katı. İlçemizde kısıtlı su kaynakları ile üretim yapılmaya çalışılıyor. Muz üreticileri bahçelerini tankerlerle sulamak zorunda kalıyor.”

DİĞER OTELCİLER DE KARŞI

İlçenin ilk otelcisi olan Bülent Kocabaş, ilçe yapısının bu denli bir kitle turizmini kaldıramayacağını söyleyerek projenin tekrar gözden geçirilmesini ifade etti.

Turizme karşı olmadığını belirten Kocabaş, devasa tesis ve otel uygulamasının geride kaldığını, Kaş, Alaçatı, Çeşme gibi modellerin yaratılmasının daha uygun olabileceğini belirtti.

Projenin yeniden gözden geçirilmesini öneren Kocabaş şu ifadeleri kullandı:

“Bu proje tekrar gözden geçirilmeli. Gazipaşa sahilleri inşaat yoğunluğuna uygun değildir. Yeni gelecek belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin değerlendirmesini öneriyorum. Gelecek nesilleri düşünmeliyiz.

Bu üç sahilin sit alanı vasfı kaldırıldı, parsellendi. Halkın hiçbir gereksinimi gözetilmeden sadece rant için imara açıldı.”

‘DEPREM RİSKİ VAR’

Mimarlar Odasının Antalya Şubesi, Çevre ve şehircilik Bakanlığına karşı iptal davası açtı. Yapılan açıklamada imara açılan bölgenin sıvılaşma riskinin yüksek bir bölge olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılaşmaya açılan alanın depremsellik açısından sıvılaşma riski yüksek bir bölgede olması, Doğal Sit Alanı olması, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları ile Akdeniz foklarının üreme ve yaşam alanı olması, arkasındaki dikili ve örtü altı tarım alanları üzerinde yapılaşma baskısı oluşturacak olması ve açıkça Anayasa’ya, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve kamu yararına da aykırı olması nedeniyle iptali istemiyle yasal yollara başvuracağımızı, halkımızın ve ilgililerin bilgisine sunarız.”