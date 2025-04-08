Shopify’da Büyük Deprem

Ya açıkçası telefona bakınca bir an yanlış gördüm sandım. Shopify %28 düşmüş. Yüzde yirmi sekiz!

Shopify %28 indi, kafalar %100 karıştı.

Hani böyle kripto falan değil bu, koskoca Shopify. E-ticaretin yıldızı, pandemi zamanı “herkes evde satış yapacak” diye roketlemişti.

Şimdi ise resmen yere çakıldı.

Peki ne oldu? Niye bu kadar kötü geldi bu bilanço?

Şöyle anlatayım, shopify aslında kâr açıkladı, gelirleri de fena değil ama beklentiler vardı ya, işte o beklentileri karşılayamadılar. Yatırımcılar zaten son zamanlarda epey gergindi, "Hadi Shopify, bir sürpriz yap!" diyordu. Shopify da sürpriz yaptı ama pek iyi anlamda değil.

Bir de şöyle bir durum var. Şirket geçtiğimiz dönemde lojistik birimini satmıştı.

İlk bakışta "Oh mis gibi, masraflardan kurtulduk!" gibi görünüyordu. Aslında bazı yatırımcılar uzun vadede bu birimin büyümeye katkısı olacaktı diye umut ediyordu. Kısa vadede nefes aldırdı ama uzun vadede sanki gazdan ayağını çekmiş gibi oldular.

Diyelim ki sen bir hamburger dükkanı açtın. Sonra diyorsun ki, "Ben sadece hamburger yapacağım, patatesi dışardan alırım." Tamam, dükkan masrafın azalıyor, hemen biraz kâr ediyorsun. Ama patates işini de sen yapsaydın, uzun vadede belki kendi zincirini kuracak, daha büyük paralar kazanacaktın. Shopify’ın durumu da biraz böyle işte.

Bütün bunların üzerine bir de beklentilerin altında kalan büyüme öngörüleri gelince, yatırımcılar “Yok artık, ben kaçar” dedi. Olan da hisse fiyatına oldu.

"Alım fırsatı mı bu, yoksa düşüş devam eder mi?" diye çok soruluyor.

Açık konuşmak gerekirse, cevap çok kişisel. Eğer uzun vadeciysen, Shopify gibi köklü ve hâlâ büyüme potansiyeli olan şirketler bazen fırsat yaratırlar.

Ama kısa vadede volatilite devam edecek gibi. Yani şu an girmek biraz cesaret ister. Hele ki yatırım işine yeni yeni giriyorsan, biraz kenardan izlemek fena fikir olmayabilir.

Shopify bir anda çökmüş gibi görünse de, şirketi tamamen silmek için erken. Şunu da unutma: Borsa zaten sabırlı olanı seviyor.