Show TV'den istifa eden Dilara Gönder Meral Akşener'e sarılıp ağladı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgedeki gelişmeleri Deprem Özel programında aktaran Show Haber sunucusu Dilara Gönder'in canlı yayındaki isyanı çok konuşulmuştu. Kağıtları fırlatan Gönder sosyal medya hesabından istifasını açıklamıştı.

Show TV'den istifa eden Dilara Gönder Meral Akşener'e sarılıp ağladı

Show Haber sunucusu olan Dilara Gönder deprem sonrasında canlı yayındaki sert çıkışıyla gündem olmuştu. Show TV Ana Haber bülteninde Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ın depreme ilişkin yorumuna tepki gösteren Gönder, şu ifadeleri kullanmıştı:

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''Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.''

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Dilara Gönder bu sözlerini söyledikten sonra elindeki haber kağıtlarını fırlatıp atmış, daha sonrada sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamıştı.

O günden beri gözlerden uzak duran Dilara Gönder İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda sunucu olarak ortaya çıktı.

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İYİ Parti Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılan Dilara Gönder meslektaşlarını görünce bir anda duygusal anlar yaşadı.

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MERAL AKŞENER DAYANAMADI

Toplantıda görev alan meslektaşlarını karşısında gören Gönder gözyaşlarını tutamadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener gözyaşlarını tutamayan sunucuyu görünce sahneye çıkarak Gönder'e sıkı sıkı sarıldı.

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Kendisine sımsıkı sarılan Akşener'e karşılık veren Gönder, ''Bunlar artık umut gözyaşları, çok teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

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