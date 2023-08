Ünlü savaş muhabiri Cem Tekel Show TV’den ayrıldı. Manidar bir paylaşım yaptı

Medyaradar’ın haberine göre, Haziran 2021’de Haber Editörü olarak Show TV’ye transfer olan, Eylül 2022’den bu yana da Haber Müdürü olarak görev yapan Cem Tekel, kanala veda etti.

Tekel sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

İşte Tekel’in o paylaşımı:

“HAKKIM GEÇENE HELAL OLSUN (HERKESE DEĞİL)…”

“4. Show Haber döneminin de sonuna gelmiş bulunmaktayım. Evet... Bir an geliyor... Bazı kararları vermek zor... Ama gerekli oluyor. Bu da öyle bir karar işte. Zor ama gerekli!” diyerek çalışma arkadaşlarına veda eden Cem Tekel, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Show Haber'e kendi isteğimle veda ediyorum. 30 yıllık "Televizyon haberciliği" kariyerimde... Sahada en zorlu yerlerde de... Masada en yorucu mesailerde de... Hep gerçek bir "haberci" gibi davrandım. Meslek hayatımın tek bir saniyesinde bile top çevirmedim. Elimi taşın altına sokmaktan çekinmedim. "Mış" gibi yapmadım. "Mışım" gibi davranmadım. Kendime ve mesleğime olan saygımdan taviz vermedim! Kariyerimi her saniyesi için ter dökerek... Kimsenin üzerine basmadan... Önüne geçmeden... Bilakis herkesin kaçtığı yerlerde en öne geçerek, ilmek ilmek ördüm. Uzun lafın kısası gitmeye karar verdiysem bir nedeni var. Show Haber'in başarılarını nerede olursam olayım gururla takip etmekten geri durmayacağım. Hakkım geçene helal olsun (herkese değil). Hakkı geçen varsa helal etsin. Sn. Kenan Tekdag'a... Her zaman güvenen, arkamda duran meslek büyüğüm Rıdvan Bıyık'a özel teşekkürü borç bilirim. Hayat bir yolculuk. Ya bir yol bulacağız. Ya da yeni bir yol yapacağız. Per aspera ad astra!”

CEM TEKEL KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Cem Tekel, 1993 yılında Anadolu Ajansı’nda stajyer olarak mesleğe adımını attı. Ardından sırasıyla İnter Star, Show TV, Kanal 6, Show TV, Star TV ve son olarak 15 yıl boyunca Kanal D Haber merkezinde çalıştı.

Muhabir olarak Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Irak ve özellikle Suriye'nin dört bir yanından yaptığı çarpıcı haberlerle ün kazandı. Afrin Operasyonunu cephe hattında takip etti. Afrin şehir merkezine Türk askeriyle birlikte giren birkaç haberciden biriydi. Rusya-Ukrayna savaşında Kiev’deki gelişmeleri de ekrandan paylaştı.

2018 yılında Kanal D’deki görevinden ayrıldıktan sonra Show Haber ile anlaştı. Son olarak kapanan Olay TV’de çalışan Cem Tekel, 2021'de Show TV’ye geri dönüş yapmıştı.