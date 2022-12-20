Sibel Can'a açılan davada karar verildi

Şarkıcı Alihan, Sibel Can'ın okuduğu "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğunu iddia ederek 5 sene önce mahkemenin yolunu tutmuştu. tv100'ün haberine göre; Sibel Can'ın ile ilgili açılan davada bu sabah karar çıktı.

"ŞARKI BANA AİT" DEMİŞTİ

Şarkıcı Alihan 5 yıl önce İstanbul Adliyesi Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğu iddia etmiş, hem şarkının bestecisi Adem Gümüşkaya'ya, hem de yorumcusu Sibel Can'a dava açmış ve şarkının izinsiz kullanıldığını belirtmişti.

Beş yıl süren dava bu sabah sonuçlandı. Sibel Can’ı avukatı Ufuk Sıtkı’nın temsil ettiği davada mahkeme onlarca bilirkişinin imzasının olduğu davayı reddetti. Böylece “Kış Masalı” şarkısının Alihan’a ait olmadığı mahkeme tarafından karar bağlandı.