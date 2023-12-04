Sibel’in katili erkek arkadaşı çıktı. ‘İntihar etti’ diyerek 112’yi aramış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren, ardından 112'yi arayıp "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunan şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Sibel’in katili erkek arkadaşı çıktı. ‘İntihar etti’ diyerek 112’yi aramış

Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K., yanındaki tabancayla Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Kurşun göğsüne isabet eden genç kız kanlar içinde yere yığıldı.

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KIZ ARKADAŞINI VURDU, 112'YE "İNTİHAR" DEDİ

Olayın ardından M.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. ise gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı.

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Olaya ilişkin yapılan geniş çaplı incelemede genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.

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