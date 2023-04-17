Sıcak havalarda nasıl beslenmeli

Diyetisyen Emre Uzun, “Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybına bağlı dehidratasyon görülme riski yükselmektedir.” dedi ve uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda nasıl beslenmeli

Sıcaklarda ofiste, dışarıda ve tatilde vakit geçirenler için yeme ve içmelerini farklı şekillerde düzenlemeleri sıcaktan korumaya yardımcı olacaktır.” diye uyarı da bulunan Diyetisyen Emre Uzun önemli bilgiler verdi.

DEHİDRASTASYON RİSKİ NEDİR

“Yaz aylarında su tüketiminin yetersiz olmasıyla birlikte öne çıkan bir risk olan dehidratasyon ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Kış aylarında 8-10 su bardağı olan su tüketimi yaz aylarında 10-12 litreye çıkmalıdır. Hatta dışarıda geçirilen vakit fazla ise su tüketiminiz 3 litreyi bulabilir. Asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çaylarının tercih edilmesi daha faydalı olur. Bu içecekler su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı eder.”

ZEHİRLENME RİSKİ

“Açıkta satılan gıdalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Sıcak havalar yiyeceklerin bozulma riskini arttırmaktadır. Saklanma koşullarının kötü olması bakterilerin üremesi için uygun ortam sağlamaktadır. Bunun sonucunda sindirim sisteminin bozulması ile seyredilen diğer vakalarında artışı ile sonuçlanabilmektedir.”

HALSİZLİĞİ ÖNLEMEK GEREK

“Sıcak havalarda yorgunluk ve bitkinliği önlemek adına az ve sık beslenmeli ve öğün atlamamalısınız. Sıcak hava nedeniyle oluşan iştahsızlığın önüne geçmek ve sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla hafif ve su oranı yüksek besinlere öncelik verilmelidir. Sofralardan salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve su içeriği yüksek meyveler eksik olmamalı.”

RİSKLİ GRUPLAR KİMLER

“Bu dönemlerde artan sıcaklıklar özellikle bebek, çocuk, yaşlı ve hamileler ile tansiyon, kalp, şeker gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan suyla beraber, sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığı için bu durum halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluklarına yol açabilmektedir. Tansiyon problemi olanlar özellikle iyi bir protein kaynağı olan süt ve yoğurt tüketimine özen göstermelidirler. Bunun yanında hipogilisemi problemleri yaşayanlar ara öğünlerini kesinlikle atlamamalıdır.”

HANGİ BESİNLER KURTARICI

Karpuz ve kavun vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olurken, diğer yandan şeftali cilt sağlığını koruma görevini üstlenir. Artan terleme nedeni ile su ihtiyacı diğer mevsimlere oranla yaklaşık iki katına yani 2,5- 3 litreye ulaşır. Bunu sadece su tüketerek karşılamak zor olabilir. Bunu sağlamaya yardımcı olacak meyveler de mevcuttur. Karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacaktır.

YAZ TATLISI: DONDURMA

Bu havalarda hamur işi tatlılar bizi rahatsız edebilir. Bunun yerine ideal tatlı dondurmadır. Hem süt içeriği ile iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı hemde sıcak havalarda içimizi ferahlatıcı bir tatlıdır. Haftada 2-3 gün tercih edilebilecek tatlı olan dondurma, kilo aldırma korkusu olmadan tüketebilir.

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