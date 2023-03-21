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Sıcak su torbası zararlı mı? Sıcak su torbasının zararları neler?

Sıcak su torbası kas ağrılarının sıcaklıkla rahatlatılması için çok sık kullanılmaktadır. Fakat sıcak su torbası kullanılan sıcak suyun cildi tahriş edebileceği gibi sakıncalı durumlara da neden olabilmektedir. Peki, sıcak su torbası zararlı mı? Sıcak su torbasının zararları neler?

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:39
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Sıcak su torbası zararlı mı? Sıcak su torbasının zararları neler?

Sıcak su torbası zararlı mı? Sıcak su torbasının zararları neler?
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Sıcak su torbası çok sık kullanılmaktadır. Kişiler özellikle karın ağrısı gibi durumlarda sıcak su torbasını kullanarak sıcaklığın ağrıyı dindirmesini beklemektedir. Peki, sıcak su torbası zararlı mı? Sıcak su torbasının zararları neler?

Ağrıların nedeni bilinmeden sıcak su torbası kullanımı, kişi için zararlı hâle gelebilir. Sıcak su torbalarının sadece soğuk havalarda kullanılmadığını belirten uzmanlar, yanlış kullanımda sıcak su torbasının sağlık açısından zararlar oluşturabileceğini söylüyor. Peki, sıcak su torbasının zararları neler?

SICAK SU TORBASI ZARARLI MI?

Her karın ağrısında sıcak su torbası kullanılmaz. Eğer karın ağrısı yüzünden değil de apandisitiniz yüzünden ağrı hissediyorsanız sıcak su torbası tam tersi etki yapabilir ve apandisitiniz patlayabilir.

Uzmanlar, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden sıcak su torbalarını direkt karın bölgesine koymanın, apandisitiniz varsa patlamasına neden olabileceğini söylüyor.

Hamilelik dönemi boyunca oluşan ağrılar için uzmanlar kısa süreli sıcak su torbası uygulanabileceğini söylerler. Ancak bu uygulama alışkanlık haline geldiği durumda düşük tehlikesi riski oluşturacaktır.

Sıcak su torbası hassas ciltlerde tahrişe neden olur. Ödem oluşan kişilerde daha da şişkinlik oluşturabilir.

Safra kesesinde taş olan kişilerde sıcak su torbası kullanılması uygun görülmez. Taşın daha da büyümesine neden olmaktadır.

Vücudunuzda bir enfeksiyon söz konusuysa, sıcak suyun etkisi ile enfeksiyon vücuda daha hızlı şekilde dağılmaktadır.

Diyabet hastalarının da sıcak su torbası kullanması uygun değildir ve doktorlar tarafından tavsiye edilmez.

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