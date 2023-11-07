Şiddet gören kadına yardım etti hapis cezası aldı. Üstelik bir de yaralandı

Kocaeli’nde Mustafa Doğan tarafından darbedilen B.Ç. isimli kadına yardım etmek isterken, saldırganın savurduğu kırık cam şişe ile yaralanan Yücel Kaya, Doğan'a yumruk attığı için hapis cezası aldı.

KAYNAK: DHA
Şiddet gören kadına yardım etti hapis cezası aldı. Üstelik bir de yaralandı

Olay, 25 Ağustos 2020'de İzmit sahilinde meydana geldi. Mustafa Doğan, iddiaya göre, eski kız arkadaşı B.Ç.'yi darbetti. Bu sırada sahilden geçen Yücel Kaya, darbedilen B.Ç.'nin yardım çığlıklarını duyup, kadını kurtarmak için kavgaya müdahale edip, Mustafa Doğan'a yumruk attı. Doğan da Yücel Kaya’ya elindeki kırık cam şişeyi saplayarak yaraladı.

Doğan olay yerinden kaçarken Kaya ise arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra teslim olan Mustafa Doğan hakkında 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde kasten silahla yaralama', Yücel Kaya hakkında ise yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan dava açıldı.

darbedilen-kadina-yardim-ederken-yaralandi-attigi-yumruk-icin-5-ay-ceza-aldi-1568-dhaphoto1.jpg

“AMACIM KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEKTİ”

Olayla ilgili olarak Kocaeli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan Yücel Kaya ve tutuksuz sanık Mustafa Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanık Yücel Kaya, tanımadığı B.Ç. isimli kadının tartaklandığını gördüğünü ve kadını kurtarmak için konuya dahil olduğunu söyledi. Kaya, "Amacım kadına karşı şiddeti önlemekti" diyerek beraatini talep etti.

“İLK DARBEYİ BEN YEDİM”

Davada, tutuksuz yargılanan Mustafa Doğan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, elindeki cam su şişesiyle kendisini korumaya çalıştığını belirtip, "İlk darbeyi yiyen bendim. Kırdığım şişeyi kendimi korumak için sağa sola savurdum. Olaydan sonra da gidip teslim oldum zaten. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

KIRIK CAM ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

Mahkeme heyeti, kırık cam şişeyi silah sayarak, sanık Mustafa Doğan'ın 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

YUMRUĞA 5 AY HAPİS

Sanık Yücel Kaya ise 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan indirimle 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Deniz altındaki yanardağda volkanik patlamalar meydana geldi Dünya
Deniz altındaki yanardağda volkanik patlamalar meydana geldi
Galatasaray'da Muslera için Icardi formülü Spor
Galatasaray'da Muslera için Icardi formülü
Balıkesir'de kamyonete uyuşturucu hap operasyonu Gündem
Balıkesir'de kamyonete uyuşturucu hap operasyonu
Hasarsız binayı da yıktılar Gündem
Hasarsız binayı da yıktılar
Metroda intihar girişimi Gündem
Metroda intihar girişimi
Beşiktaş'ın 3 puanı vermesine kim sebep oldu? Soyunma odasında neler olduğunu ortayı çıktı Spor
Beşiktaş'ın 3 puanı vermesine kim sebep oldu? Soyunma odasında neler olduğunu ortayı çıktı
Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı Spor
Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı