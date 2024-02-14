İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti
İstanbul’da bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını güpegündüz metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde darp ederek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul’da bir şahıs metronun yürüyen merdivenlerinde sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sürükleyerek götürmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan kadın başarılı olamayınca yürüyen merdivenlere oturdu. Sinirden deliye döndüğü görülen şahıs, kendini kaybederek kadına vurmaya başladı.

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O ANLAR CEP KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medya paylaşılan o görüntüler tepkiyle karşılandı.

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