Şiddetli gece kaşıntısı uyuz belirtisi olabilir. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uyuzun temizlikle ilgisi olmadığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, uyuzun insanlara bulaşan mikroskobik bir parazit nedeniyle oluşan bir cilt hastalığı olduğunu anlattı.

Dr. Bostancı, son zamanlarda özellikle geceleri şiddetli kaşıntı şikayetiyle gelen hastalarda bir artış olduğunu, bu hastalarda uyuzun neden olduğu parazitin ilaçlara dirençli olduğunu ve tedavinin zorlaştığını belirtti.

Dr. Bostancı, uyuzun sarcoptes scabiei adlı bir akar türünden kaynaklandığını, bu akarın insan derisinin en üst katmanında tünel açarak yaşadığını ve yumurtladığını ifade etti.

Uyuzun sadece yakın temasla bulaştığını, aynı evde, okulda, yurtta, huzurevinde veya askeriyede yaşayan kişiler arasında kolayca yayıldığını söyledi.

Dr. Bostancı, uyuzun bulaşmasında ortak kullanılan eşyaların ve giysilerin de rol oynadığını, hatta giyim mağazalarında denenen kıyafetlerden bile bulaşabileceğini vurguladı.

Dr. Bostancı, uyuzun tanısının hekim tarafından klinik bulgulara göre konduğunu, kesin tanının ise deriden alınan bir örneğin mikroskop altında incelenmesiyle yapıldığını aktardı.

Uyuzun tedavisinde deriye sürülen krem ve losyonlar kullanıldığını, bazı durumlarda hekimlerin eczanede hazırlanan özel kremler önerdiğini, dirençli vakalarda ise kremlerin tekrarlanması gerektiğini kaydetti.

Dr. Bostancı, uyuzun tedavisinde yurtdışında ivermektin adlı bir ilacın kullanıldığını ancak bu ilacın Türkiye’de onaylı olmadığını da ekledi.

Dr. Bostancı, uyuzun tedavi sonrası 24 saat içinde bulaşıcılığını yitirdiğini, iç çamaşırları ve çarşafların yüksek ısıda yıkanması, yıkanamayan eşyaların poşet içinde birkaç gün bekletilmesi, aynı evde yaşayanların ortak eşya kullanmaması ve aile bireylerinin hepsinin tedavi edilmesi gerektiğini hatırlattı.