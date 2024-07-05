Şiddetli yağış ve dolu ortalığı yıktı geçti: 'Hayatımda böyle dolu görmedim'

Kaynak: İHA
Şiddetli yağış ve dolu ortalığı yıktı geçti: 'Hayatımda böyle dolu görmedim'

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde şiddetli dolu ve sağanak yağışlar, dere taşmalarına yol açarak ekili arazilere zarar verdi. Köyde yaşayan çiftçi Muhittin Özçelik, olayı "Hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde" sözleriyle anlattı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde yaşanan doğal afet, köyde büyük zararlara yol açtı. Dolu ve şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle dere taştı ve sel suları ekili arazilere zarar verdi. Köydeki çiftçiler, bu olayın şiddetini ve beklenmedikliğini hayatlarında ilk kez böyle bir doğa olayıyla karşılaştıklarını belirttiler.

Olayın tanığı olan Muhittin Özçelik, "Hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde. Dere taştı, tarlalarımız sular altında kaldı, zarar büyük" şeklinde konuştu. Köydeki diğer çiftçiler de benzer şekilde yaşadıkları şok ve üzüntüyü ifade ettiler.

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