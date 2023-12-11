Şifa deposu yer elması stresi böyle alıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme sürüyor.

Şifa deposu olduğu bilinen yer elmasının stresi aldığı ortaya çıktı.

YER ELMASI STRESİ BÖYLE ALIYOR

Yer elması, içinde bol miktarda potasyum bulundurduğu için gün boyu yaşadığınız stresi ve yorgunluğu azaltır. Bu faydasını duyunca yer elmasının çayını da içmek isteyeceğinizi tahmin ediyoruz.

Çayı olmasa da çorbası var, afiyetle yiyebilirsiniz.

STRES NEDİR?

Stres; kişinin karşılaştığı bir tehlike veya zorluk karşısında vücudunun verdiği biyolojik, fiziksel ve bilişsel tepkilerin toplamıdır.

STRES BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Ağrı: Vücudun farklı bölgelerinde kısa veya uzun süreli ağrılar oluşabilir.- Yorgunluk: Stresli kişilerde enerji seviyesi düşer ve halsizlik hissedilir.

- Depresyon ve kaygı: Stresli kişilerde olumsuz duygular artar ve kaygı bozuklukları gelişebilir.

- Nefes ve kalp problemleri: Stresli kişilerde nefes almakta zorlanma, çarpıntı ve tansiyon yükselmesi görülebilir.

- Uyuşma ve elektriklenme: Stresli kişilerde ellerde ve ayaklarda kan dolaşımı bozulabilir ve uyuşma veya elektriklenme gibi hisler oluşabilir.

- Uyku problemleri: Stresli kişilerde uyku kalitesi ve süresi azalabilir veya uyku düzeni bozulabilir.

- Baş dönmesi ve dengesizlik: Stresli kişilerde baş dönmesi, sersemlik, baş ağrısı ve denge kaybı gibi sorunlar yaşanabilir.

- Sindirim problemleri: Stresli kişilerde mide ve bağırsaklarda rahatsızlıklar oluşabilir ve bulantı, kusma, ishal veya kabızlık gibi belirtiler görülebilir.

- Cinsel problemler: Stresli kişilerde cinsel istek ve performans azalabilir ve cinsel fonksiyonlarda bozulmalar olabilir.

- Konsantrasyon ve performans azalması: Stresli kişilerde dikkat dağılabilir, odaklanma güçlüğü çekilebilir ve iş-okul performansı düşebilir.

- Yeme bozuklukları: Stresli kişilerde iştah değişiklikleri olabilir ve gıda alımı azalabilir veya artabilir.