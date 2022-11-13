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Sıfırına yaklaşamayan ikinci el giyime yöneldi. Zamlardan başını kaldıramayan vatandaş çareyi buldu. İsrafı önlemek için açılmıştı

Her gün yeni bir zam haberine uyandığımız şu günler vatandaş, çareyi ikinci el ürünlere yönelmekte buldu. Türkiye’deki AVM’lerde ikinci el kıyafet mağazaları açılmaya başladı. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 09:52
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Sıfırına yaklaşamayan ikinci el giyime yöneldi

Sıfırına yaklaşamayan ikinci el giyime yöneldi. Zamlardan başını kaldıramayan vatandaş çareyi buldu. İsrafı önlemek için açılmıştı
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Vatandaş, yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

İkinci el kıyafet mağazaları, Anadolu’dan sonra İstanbul’da da teker teker açılmaya başladı. İkinci el kıyafetlere alt gelir grubunun yanında orta gelir grubundan olan vatandaşların da ilgi göstermesi dikkat çekti.

'İKİNCİ EL ÜRÜNLER' AVM’DE TEMİZLENMİŞ OLARAK SATILIYOR

İstanbul Beylikdüzü’nde Yakuplu’daki Kaymakamlık binasının alt tarafındaki Yunuslu Kavşak’ta açılan ikinci el AVM’de temiz kullanılmış kıyafetler satılıyor. Bölgede böyle bir mağaza açılması, orta gelir ve alt gelir grubunun büyük ilgisini çekti. Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde sanatçıların dahi ikinci el marka ürünler alması ile gündeme gelen el değiştirme ve çevre hassasiyeti Türkiye’de revaçta olmaya başladı. Ülkemizde ekonomik gerekçelerle devreye giren ikinci el kıyafet mağazaları, vatandaşın gözdesi haline geldi. İyi bir pantolonun 10 ile 50 TL arasında satıldığı ikinci el kıyafet mağazalarında marka kabanlar da 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor. Gömlekler 20-50 TL bandında, spor ayakkabılar 30-100 TL fiyat aralığında alıcı buluyor.

İSRAFIN ÖNLENMESİ İÇİN AÇILMIŞTI

Temizlenip askılanan ürünlere her kesimden ilgi var. İsrafın önlenmesi için açılan mağazalar, özellikle muhacirlerin ve gündelik ile ev geçindirenlerin uğrak noktası oluyor. Marmara Mahallesi’nde ikinci el AVM işleten Gıyasettin Arvas, aslında bir taraftan çöpe veya yurt dışına hurda olarak gidecek eşyaları ikinci defa sahiplendirerek sıfır atık çalışmalarına destek olduklarını söyledi. İhtiyaç sahibi müşterilerine fiyat anlamında büyük destek de sağladıklarını belirten Arvas, “Bizim fiyat skalamız 10 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ama harçlıklarını avucunda 1’er lira toplayıp bir şeyler almaya gelen çocukları bile boş çevirmemeye gayret ediyoruz.” dedi. 

(Kaynak: İHA)

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