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İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:03
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İngiltere'de enflasyon özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı

İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde
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İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi.

Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan TÜFE'ye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi. ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini belirtti.

Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü. Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü.

Enflasyon ekimde yüzde 11,1 artarak çift hanede kalırken, verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.

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