Sigara içerek poz veren maymun izleyenleri güldürdü!

Sosyal medyada ilginç ve eğlenceli videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak, bir maymunun sigara içerek kameraya poz verdiği video, büyük ilgi gördü. Videoda, maymunun oldukça insanımsı davranışlar sergileyerek sigara içtiği ve poz verdiği görülüyor. Bu komik görüntü, izleyenleri güldürdü ve sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak, hayvanların zorla sigara içirilmesinin etik olmadığı ve hayvanların kötü örnek oluşturacak şekilde kullanılmasının eleştirildiği de belirtildi.