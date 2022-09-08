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Flaş... Flaş... Sigaraya zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Bir sigara grubuna 1 lira 50 kuruş zam geldi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:55
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:03
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Sigaraya zam yapıldı

Flaş... Flaş... Sigaraya zam
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Gıda, elektronik, akaryakıt, tekstil, oyuncak gibi birçok ürüne yapılan zamma bir yenisi daha eklendi.. 

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DÜN DE BİR ALKOL GRUBUNA ZAM YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

Sigaraya zammın öncesinde; Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını duyurmuştu.

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Güldüm
8.09.2022 09:59
Ne sigarası.Zorunlu ihtiyaçları alsak on takla atıyoruz.  
 
Haluk
8.09.2022 09:57
Yaparsa AKP yapar  
 
tiryaki
8.09.2022 09:56
hangi grup ??  
 
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