Flaş... Flaş... Sigaraya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Gıda, elektronik, akaryakıt, tekstil, oyuncak gibi birçok ürüne yapılan zamma bir yenisi daha eklendi..

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DÜN DE BİR ALKOL GRUBUNA ZAM YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

Sigaraya zammın öncesinde; Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını duyurmuştu.