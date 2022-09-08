Alkole bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini açıkladı.

TBYD Başkanı Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullanarak bir görsel eklemesi yaptı.

Ayrıca TBYD Başkanı Dündar, dün de Mey içki grubuna ayın 19'unda yüzde 15 zam geleceğini duyurmuştu.

ŞARABA DA ZAM GELMİŞTİ

6 Eylül tarihinde Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaraba yüzde 20 ila 25 arası zam geldiğini açıklamıştı.