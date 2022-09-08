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Alkole bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, dün açıkladığı Mey grubu alkolden sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:56
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:30
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Alkole bir zam daha yapıldı. Perno grubu alkole zam geldi

Alkole bir zam daha
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini açıkladı.

TBYD Başkanı Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullanarak bir görsel eklemesi yaptı.

Ayrıca TBYD Başkanı Dündar, dün de Mey içki grubuna ayın 19'unda yüzde 15 zam geleceğini duyurmuştu.

ŞARABA DA ZAM GELMİŞTİ

6 Eylül tarihinde Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaraba yüzde 20 ila 25 arası zam geldiğini açıklamıştı.

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Senol
8.09.2022 14:36
Alkolle mazotla yarışıyor adeta, sonra nediyorlar fırsatçılar yapıyor bu zamları yersen.  
 
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