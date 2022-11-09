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Sigara ve alkol satışına yeni yasaklar geliyor

Sigara ve alkol satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçelerinde de tütün ürünleri satılamayacak.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:17
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Bakanlık harekete geçti. Sigara ve alkol satışına yeni yasaklar geliyor

Sigara ve alkol satışına yeni yasaklar geliyor
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HalkTV'nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, içki ve sigara satışına yeni düzenleme getirecek olan yönetmelik taslağını hazırladı. Kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.

Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.

Ayrıca üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarında, yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak. 

SİGARA ARAÇLARINDA LOGO OLMAYACAK

Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.

Taslakta yer alan bilgilere göre, sigara firmalarına ait taşıtlarda ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine yer verilebilecek ancak, bu bilgiler beyaz zemin üzerine siyah renkte, araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak şekilde olacak.

Araçlarda hiçbir logo ve kısaltma kullanılamayacak. Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bütün firmaların kullandıkları dağıtım araçları beyaz renkte olacak.

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Alper
9.11.2022 11:19
Ben sigara alkol kullanmam.ama bunların yasakçı zihniyetine karşı olmak için başlatacaklar.Ne bu ya hergun bir şeyler yasaklanıyor.Gidin artık rahat bırakın memleketi.  
 
Abbas
9.11.2022 11:19
Yasaklayın gitsin diyecem de, kasa nasıl dolacak? Uyuşturucu parası ile mi?  
 
Msc
9.11.2022 10:51
Alkol ve sigara, vergisi sahane  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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