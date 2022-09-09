Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, yönetim kurulu onayıyla Ankara'da taksi fiyatlarına zam yapma kararı aldı.
TAKSİMETRE AÇILIŞI 10 TL'YE YÜKSELDİ
Kararla, Başkent'te taksimetre açılış ücreti 10 liraya yükseldi. Taksilerde kilometre ücreti ise 8 liraya çıktı.
İNDİ-BİNDİ 25 TL OLDU
Medyabaşkent.com'dan Azra Koçak'ın haberine göre, Ankara'da taksi ücretine yapılan zamla birlikte indi bindi ücreti de 25 liraya yükseltildi.
GELEN ZAMLAR SONRASI ANKARA’DA TAKSİ ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU:
Ankara Taksi Açılış Ücreti: 10 TL
Ankara Taksi İndi-Bindi Ücreti: 25 TL
Ankara taksi Kilometrede Artış Ücreti: 8 TL
Ankara taksi Saat Ücreti: 48 TL
Ankara Taksi Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 0.80 TL
Ankara Taksi Birim Mesafe Ücreti (100 Metre): 0.80 TL
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