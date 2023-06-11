Siirt'te sandal kazası: 8 yaralı

Siirt'in Botan Vadisi Milli Parkı'nda bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı havzasında sandala binen 8 kişi alabora oldu. Çevredeki teknelerin yardımıyla kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te sandal kazası: 8 yaralı

Siirt'te akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 8 kişi sandalla baraj havzasında gezintiye çıktı. Sandalın bilinmeyen bir nedenle alabora olması sonucu suya düşen kişiler çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Cahit Aydın, yaptığı açıklamada, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekiplerin hemen bölgeye intikal ettiklerini söyledi. Aydın, "Sandal tarzı bir deniz taşıtına binen 8 kişi karşıya geçmek isterken alabora olmuşlar. Kendi imkanlarıyla ve buradaki vatandaşlar tarafından çıkarılmışlar. Herhangi olağanüstü bir şey yok. Çok şükür kayıp ve yaralımız yok" dedi.

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