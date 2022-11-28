Şarkıcı Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu’ndan gelen acı haberle sarsıldı. Beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi altına alınan Şükrü Gençoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu öldü mü? Şükrü Gençoğlu kimdir?

Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir hastanede tedavi gören Şükrü Gençoğlu'ndan kötü haber geldi. Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şükrü Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.