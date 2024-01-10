Sıla Türkoğlu, 2023’e damga vurdu

Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Doğa karakteriyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu, 2023 yılına damga vuran oyunculardan birisi oldu.

Sıla Türkoğlu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan ‘sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular’ listesinde 2023’te tam 9 ay boyunca zirvede yer aldı. Türkoğlu, oyunculuğunu günden güne yukarılara taşıyor. Onun bu başarısı, elbette çok konuşulmasını sağlıyor.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki hayranları, onun sosyal medyadan ne paylaşacağını ya da onunla ilgili yeni ne çıkacak diye dörtle bekliyorlar. Çizgisini bozmadan yoluna devam ettiği sürece, önümüzdeki dönemlerde Sıla Türkoğlu’nu daha çok konuşacağız.

Kızıl Goncalar’a sahip çıkma zamanı

Bölge İdare Mahkemesi, tarikat ve cemaatlerin baskısı sonrası harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘toplumun milli ve manevi değerlerine’ aykırılığı gerekçe göstererek FOX TV’nin Kızıl Goncalar dizisine verdiği ‘yüzde 3 idari para’ ve ‘2 kez yayın durdurma’ cezasını onadı.

Önceki akşam dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi. Onun yerine RTÜK’ün gönderdiği belgesel yayınlandı. 2 haftalık cezanın tamamlanmasının ardından Kızıl Goncalar’ın 22 Ocak’ta ekranda olması bekleniyor. Peki, bundan sonra ne olacak? Özgü Namal ve Özcan Deniz’li Gold Film imzalı Kızıl Goncalar, gümbür gümbür yoluna devam edecek. Şimdi, Kızıl Goncalar’a sahip çıkma zamanı.

Geçmişte yaşananlar gösterdi ki, ne baskılar ne de sansürler, bu ülke insanına göre değil. Bilin istedim.

‘Gölgeli Muhabbetler’ kitabı çıktı

Cemil Kavukçu’nun ‘Gölgeli Muhabbetler’ isimli öykü kitabı, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Tek başına da ayakta duran ama birbirine sataşmadan da edemeyen, sonuna gelindiğinde okuyanı bir dostla vedalaşmış gibi hüzünlendiren öyküler bunlar.

Cemil Kavukçu, 10 yıllardır yazdıklarıyla genç yazarlara önemli bir ders veriyor: Öykü çok da uzakta değil.