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Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti

Sağlık çalışanlarına yönelik dehşete düşüren bir saldırı daha meydana geldi. Kırıkkale'de meydana gelen olayda hasta yakını olan muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 18:18
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Doktoru ve güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit eden muhtar tutuklandı

Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
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Kırıkkale'de babasını muayene ettirmek istediği doktoru ve hastanenin güvenlik görevlisini tabanca ile tehdit ettiği öne sürülen 30 yaşındaki muhtar tutuklandı.

İHA'nın haberine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı olan K.D. (30), dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle babası M.D.'yi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirdi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

K.D., acil serviste doktor D.A.Z. ile tartışma yaşadığı sırada özel güvenlik görevlisi F.G. de durumu yatıştırmaya çalıştı.

Bu sırada muhtar K.D.'nin, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla doktoru ve güvenlik görevlisini tehdit ettiği iddia edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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