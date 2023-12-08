Silah ve mühimmat operasyonu

Muş’ta Jandarma ekipleri silah ve mühimmat operasyonu gerçekleştirdi. Baskında 5 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Silah ve mühimmat operasyonu

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele’ faaliyetinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 15 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 14 adet tabanca şarjörü, 460 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 623 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kama, 1 adet muşta, ele geçirilmiştir. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konulmuş, 18 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

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