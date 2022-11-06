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Silah yakalatma kavgası ölüm getirdi

Mersin’de bir kişi, "silah yakalatma" meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan şahıs av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:26
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Silah yakalatma kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Silah yakalatma kavgası ölüm getirdi
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İHA'nın haberine göre; Mersin'in Fevziçakmak Mahallesi’nde eski köprü civarında meydana gelen olayda, Alper Güngör (41) ile silah yakalatma nedeniyle kavgalı olduğu H.B. (43) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle Alper Güngör’ün üzerine doğru ateş etmeye başladı.


Baş ve göğüs kısmından yaralanan Güngör Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alper Güngör hayatını kaybetti. Olayda sonra kaçan H.B. polis tarafından tüfekle birlikte yakalandı.

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