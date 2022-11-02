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Süleyman Soylu ile kavga ettiği için Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik sözlerini gerekçe göstererek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında fezleke düzenledi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:22
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Süleyman Soylu ile kavga ettiği için Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı

Süleyman Soylu ile kavga ettiği için Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında fezleke düzenledi. Fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

TEHDİT SUÇU İDDİASI

AA'nın aktardığı habere göre, Ümit Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Tekin Ertürk
2.11.2022 13:39
Umarım soylu'nun ŞEHİT olma isteği bir önce gerçekleşir. Zaten ilk seçimde çektirip gidecek ve hukuka hesap verecek. Bir an önce "Şehit?" olursa yalnızca Allah'ha hesap verir.  
 
Yok Canim
2.11.2022 12:30
Su "fezleke", "suc duyurusu" gibi laflari her gun duymasak olmuyor artik. Adamlarda soruya cevap verme adeti yok, solugu savcilikta aliyorlar aninda. Yeter yahu!  
 
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