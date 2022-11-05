Mansur Yavaş yapılan tezahürat sonrası açıklama yaptı. ''Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı da bitireceğiz.''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kasımpaşa maçında yaşanan olay sonrası açıklama yaptı.
Yavaş yaptığı açıklamada; "Ankaragücü maçlarını takip ediyorum. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasına da gelmiştim. Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı da bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kasımpaşa-Ankaragücü maçında, Kasımpaşa taraftarları Mansur Yavaş’ı protesto etti.
Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, ''Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları attı.
Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el salladı.
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