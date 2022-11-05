5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mansur Yavaş yapılan tezahürat sonrası açıklama yaptı. ''Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı d

Mansur Yavaş yapılan tezahürat sonrası açıklama yaptı. ''Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı da bitireceğiz."

Ankaragücü Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:47
Takip Et

''Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı da bitireceğiz." Mansur Yavaş yapılan tezahürat sonrası açıklama yaptı

Mansur Yavaş yapılan tezahürat sonrası açıklama yaptı. ''Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı da bitireceğiz.''
+
Aa
-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kasımpaşa maçında yaşanan olay sonrası açıklama yaptı.

Yavaş yaptığı açıklamada; "Ankaragücü maçlarını takip ediyorum. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasına da gelmiştim. Hem Ankaragücü hem de Beşiktaşlıyım, inşallah aradaki kavgayı da bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşa-Ankaragücü maçında, Kasımpaşa taraftarları Mansur Yavaş’ı protesto etti.
Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, ''Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları attı.

Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el salladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hakikat
5.11.2022 16:26
Angaralı seninle gurur duyuyor Mansur Bey... Kalite duruş farkın ortada... Siyaset Devlet adamı senin gibi ciddi duruşu ne dediği ne yaptığı belli olur. Çizgin duruşun çalışkanlığın niyetin ortada.  
 
N.A
5.11.2022 15:57
Mansur Başkan helal olsun sana.  
 
YAVAŞ
5.11.2022 15:53
neyi barıştırıyorsun?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Mutfak tüpüne zam
2
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
4
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.