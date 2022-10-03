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MHP'li başkanın öldürülme nedeni ortaya çıktı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı günü Sancaktepe’de bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. MHP'li başkanın kan davası sebebiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 09:51
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Silahlı saldırıya uğrayan MHP’li başkanın öldürülme nedeni ortaya çıktı

MHP'li başkanın öldürülme nedeni ortaya çıktı
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İstanbul'da öldürülen MHP Kartal İlçe Başkanı Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, İstanbul Sancaktepe’de bir markette MHP'li Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in alıişveriş yaptığı sırada meydana geldi. 

MHP'li Erkan Hançer, marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. MHP'li Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YENİ İPUÇLARI ELDE EDİLDİ

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz Salı günü Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Alışveriş yapmak için girdiği marketin çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayette rol aldığı iddia edilen bir şüphelinin izine Esenyurt’ta rastlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak araştırılan cinayette yeni ipuçları elde edildi. Olay ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırganlardan Ö.D.(31), Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖLÜM SEBEBİ KAN DAVASI ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada çapraz sorguya alınan zanlının, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada, 20 yıl önce Kars’ta meydana gelen bir cinayetin devam eden husumetten kaynaklandığı, kan davasına dönüşen olayda Erkan Hançer’in öldürüldüğü ifade edildi. Yakalanan Ö.D.’nin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

 

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Abbas
3.10.2022 10:09
Hakkaniyetten uzak ceza verilirse, birde aftan yararlanırsa, kan davası, kadın cinayeti, tecavüz, haram yemek önlenir mi? Önlenir diyenin aklına şaşılır mı?  
 
Manitu
3.10.2022 10:05
Sen MHP gibi Türk partisinin mensubu ol Anadolu ya gel ortadoğu adetleri öl!  
 
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