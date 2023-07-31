Şile sahiline patlamamış 30 mayın vurdu. Sofular plajı kapatıldı

İstanbul Şile'de denizde patlamamış 30 tane mayın bulundu. Jandarma ekipleri sahili boşaltılırken mayınların kontrollü bir şekilde patlatılacağı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Şile sahiline patlamamış 30 mayın vurdu. Sofular plajı kapatıldı

İstanbul’un Şile ilçesinde mayın paniği yaşandı. Yüzmek için Sofular Köyü’nde sahile giden bir vatandaş, denizde mayın görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tedbir amacıyla sahili boşalttı. Denizde bulunan 30’a yakın mayının, Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacağı bildirildi.

PLAJA GİRİŞLER YASAKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı.

Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi.

MAYINLAR KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILACAK

Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mayınların olduğu yeri işaretledi.

30’a yakın patlamamış mayın Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

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