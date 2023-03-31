﻿Silivri'de 20 kişinin yaralandığı kazanın sebebi şaşırttı

Olayın infaz koruma memurlarını taşıyan bir midibüsün tekerlerinden çıkan duman nedeniyle yaşandığı belirtiliyor.
Kazada, 17'si infaz koruma memuru olmak üzere 20 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi.
Midibüsün şoförü H.A.'nın kontrolündeki araç, tekerlerinden çıkan duman nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.