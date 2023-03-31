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Silivri'de 20 kişinin yaralandığı kazanın sebebi şaşırttı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi ve 20 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 22:56
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Silivri’de 20 kişinin yaralandığı kazanın nedeni belli oldu

Silivri'de 20 kişinin yaralandığı kazanın sebebi şaşırttı
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Olayın infaz koruma memurlarını taşıyan bir midibüsün tekerlerinden çıkan duman nedeniyle yaşandığı belirtiliyor.

Kazada, 17'si infaz koruma memuru olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi.

Midibüsün şoförü H.A.'nın kontrolündeki araç, tekerlerinden çıkan duman nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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